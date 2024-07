Morata może skusić się na tę ofertę. Atletico straci napastnika?

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Morata

AC Milan zainteresowany transferem z udziałem Alvaro Moraty

Alvaro Morata to 31-letni napastnik, który ma kontrakt ważny z Atletico Madryt do końca czerwca 2026 roku. Tymczasem nie brakuje doniesień o zmianie barw klubowych z udziałem piłkarza. Spekulacje się spotęgowały po ty, jak zawodnik udzielił wywiadu Mundo Deportivo, w którym dał do zrozumienia, że chce opuścić Hiszpanię.

Serwis Fichajes.net przekonuje natomiast, że doświadczony napastnik może znów spróbować swoich sił w Serie A. Morata grał już w przeszłości w Juventusie. Tymczasem najnowsze wieści sugerują, że zawodnik może zakotwiczyć w Milanie. Sternicy Rossonerich są do tego stopnia zdeterminowani, że mogą przeznaczyć 13 milionów euro na transfer z udziałem piłkarza. Włoski klub jest jednocześnie gotowy zaoferować Hiszpanowi umowę na cztery lata.

Morata jest natomiast świadomy, że jeśli przystanie na warunki Milanu, to będzie musiał pogodzić się z mniejszym wynagrodzeniem. Decydenci Czerwono-czarnych mogą zapewnić zawodnikowi zarobki na poziomie sześciu milionów euro rocznie.

Reprezentant Hiszpanii nie jest jednak kuszony tylko przez Milan. Chętni na pozyskanie piłkarza są też przedstawiciele jednej z ekip z Arabii Saudyjskiej. Morata jednak wykluczył tę opcję. Hiszpan chce nadal grać w Europie.

