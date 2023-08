Alvaro Morata dwuznacznie wypowiedział się na temat swojej przyszłości. Hiszpan przyznał, że choć jest szczęśliwy w Atletico Madryt, to nie da się kontrolować rynku.

IMAGO / CordonPress Na zdjęciu: Alvaro Morata

Morata znalazł się na liście życzeń klubów z Serie A

Najbardziej zabiega o niego AS Roma

Piłkarz dość dwuznacznie skomentował swoją przyszłość

Morata zabrał głos na temat transferu z Atletico

Alvaro Morata od wielu tygodni jest łączony z przenosinami do Serie A. Hiszpan przed laty świetnie sobie radził na włoskich boiskach w barwach Juventusu. Teraz bardzo chce go sprowadzić do Romy Jose Mourinho.

– Jestem szczęśliwy w Atletico Madryt. Jest mi tu dobrze, ale rynek ma swoje prawa i nie możemy go kontrolować – odparł Morata na pytania dziennikarzy o przyszłość.

AS Roma od pewnego czasu próbuje sfinalizować transfer Moraty. Rojiblancos pozostają jednak nieugięci. Choć są gotowi oddać Hiszpana to nie chcą się zgodzić na kwotę mniejsza niż jego klauzula wykupu, czyli około 21 mln euro. Obecnie, będąca w niezbyt dobrej kondycji finansowej Roma nie może sobie pozwolić na taki wydatek.

Zobacz również: Cancelo musi poczekać. Barcelona wybrała transferowy priorytet