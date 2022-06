Źródło: AS Monaco / Football Espana

PressFocus Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Cesc Fabregas w sobotę pożegnał się z AS Monaco. Dwukrotny mistrz Europy i mistrz świata występował w zespole z Księstwa przez 3,5 roku. Hiszpan podkreślał, że miał propozycje dołączenia do kilku sztabów szkoleniowych, ale nie zamierza jeszcze odwieszać butów na kołek.

Cesc Fabregas po 3,5 roku opuści AS Monaco jako wolny zawodnik

Hiszpan otrzymał propozycje dołączenia do kilku sztabów szkoleniowych, chce jednak jeszcze grać w piłkę

W ostatnim sezonie 35-latek z rzadka pojawiał się na boisku. Nie wiadomo jeszcze, gdzie zakotwiczy w najbliższej kampanii

Fabregas nie podbił Monako. Czy utytułowany pomocnik zostanie w Europie?

AS Monaco w sobotę poinformowało, że klub opuścił Cesc Fabregas. Hiszpan trafił do drużyny z Księstwa w styczniu 2019 roku za dziewięć milionów euro z Chelsea. Kibice Ligue 1 zacierali ręce na ten transfer. Pomocnik w barwach wielu klubów udowadniał swój talent i ma pokaźną gablotę trofeów. Dość powiedzieć, że był członkiem wszystkich kadr reprezentacji Hiszpanii podczas niesamowitej serii w latach 2008-2012, gdy La Roja sięgnęła po dwa mistrzostwa Europy i raz została mistrzem świata.

W Monako Fabregas nie wrócił na swój najwyższy poziom. W minionym sezonie był już jedynie tłem dla kolegów. Na jego rzadką obecność na boisku wpłynęły po równo kontuzje, jak i decyzje osobiste trenera. Dlatego też klub nie zdecydował się przedłużyć wygasającej 30 czerwca umowy.

W maju Hiszpan przekonywał, że otrzymał kilka propozycji pracy w sztabach szkoleniowych swoich dawnych trenerów. Póki co chciałby jednak kontynuować swoją karierę na boisku. Jego liczne problemy zdrowotne stawiają jednak jego angaż w jednej z czołowych lig pod znakiem zapytania. Hiszpańskie media marzą o powrocie pomocnika do ojczyzny. Podczas całej swojej kariery rozegrał w La Lidze zaledwie trzy sezony, po czym niemal na siłę sprzedano go z Barcelony.

– Jestem otwarty na wszystko. Chcę tylko dobrze się bawić. Miejsce nie ma znaczenia. Znajdę nowy projekt i zobaczę, co pokaże przyszłość – deklaruje 35-latek.

W sezonie 2021/2022 rozegrał zaledwie 117 minut w pięciu meczach na wszystkich frontach.

