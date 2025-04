Gwiazda Chelsea wyląduje w Arabii Saudyjskiej? Zapadła decyzja

Moises Caicedo znalazł się na celowniku Al-Nassr, ale piłkarz Chelsea nie jest zainteresowany przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej - dowiedział się Uriel Iugt.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Moises Caicedo nie wybiera się na Półwysep Arabski

W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że Al-Nassr jest poważnie zainteresowany sprowadzeniem pomocnika Chelsea – Moisesa Caicedo. Saudyjski klub podobno byłby w stanie zapłacić za niego około 100 milionów euro. Jednak taki transfer najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku, a tak przynajmniej wynika z najnowszych wieści przekazanych przez Uriela Iugta. Wspomniany dziennikarz ujawnił, że ekwadorski gwiazdora pragnie kontynuować swoją karierę w londyńskiej drużynie.

Klub ze Stamford Bridge również nie ma zamiaru sprzedawać swojego zawodnika, co sprawia, że przeprowadzka 23-latka do Arabii Saudyjskiej jest praktycznie wykluczona. Przedstawiciele Al-Nassr rzeczywiście nawiązali kontakt z otoczeniem piłkarza, który przekazał im swoje stanowisko w tej sprawie, zakładające pozostanie w Chelsea. Tak więc ekipa, w której gra między innymi Cristiano Ronaldo, będzie musiała szukać na rynku innego kandydata do wzmocnienia środka pola.

Moises Caicedo z powodzeniem występuje w barwach zespołu The Blues od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się do londyńskiej ekipy za 116 milionów euro z Brighton & Hove Albion. 53-krotny reprezentant Ekwadoru w koszulce drużyny Niebieskich rozegrał łącznie 85 meczów, zdobył 2 bramki oraz zaliczył 7 asyst. Kontrakt mierzącego 178 centymetrów zawodnika z Chelsea jest długoterminowy i obowiązuje aż do 30 czerwca 2031 roku.