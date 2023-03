Santi Aouna przekazał w sobotę sensacyjnie wiadomości dotyczące przyszłości Mohameda Salaha. Dziennikarz Foot Mercato przekonuje, że Egipcjanin gotowy jest na zrobienie kolejnego kroku w swojej karierze. Interesuje go przeprowadzka do Hiszpanii.

Pressfocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Slaha poważnie rozważa odejście z Liverpoolu wraz z końcem sezonu

Egipcjanin potrzebuje zrobić kolejny krok w swojej karierze

Skrzydłowy najmocniej zainteresowany jest przenosinami do La Liga

Mohamed Slaha może wylądować latem w La Liga

Po blamażu, jakim skończył się dla Liverpoolu dwumecz w Lidze Mistrzów z Realem Madryt, pojawiły się głosy, iż latem klub mogą opuścić największe gwiazdy. Wśród nich wymienia się przede wszystkim Mohameda Salaha, który czuje się mocno rozczarowany obecnym sezonem w wykonaniu The Reds. Podopieczni Juergena Kloppa stracili już szanse na wygranie jakiegokolwiek trofeum.

Zgodnie z relacją Santiego Aouny Mohamed Salah jest gotowy na opuszczenie Liverpoolu. Egipcjanin na początku sezonu przedłużył umowę z The Reds, jednak wydarzenia na przestrzeni sezonu skłoniły go do rozważenia różnych opcji. Zawodnik jest gotowy na odmianę i chciałby spróbować swoich sił w innej lidze.

W trakcie obecnej kampanii skrzydłowy łączony był z przenosinami do FC Barcelony. Blaugrany nie stać jednak było na zaoferowanie Liverpoolowi sensownych pieniędzy za Egipcjanina. Ten jednak najmocniej rozważa właśnie przenosiny do La Liga. Z tego też względu głównym faworytem do ewentualnego transferu jest Real Madryt.

🚨🎖️| Mohamed Salah is open to leaving Liverpool this summer with his priority being La Liga if he does leave. @Santi_J_FM pic.twitter.com/hvcvEBIYMD — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 18, 2023

Sytuacje Salaha porównana została do Sadio Mane, który latem opuścił Liverpool na rzecz Bayernu Monachium. Wiele wskazuje na to, że kolejny zawodnik legendarnego już na Wyspach tercetu opuści klub.

Nie jest to najlepszy sezon w wykonaniu 30-latka, jednak wciąż może się on pochwalić niezłymi liczbami. W 39 meczach zdobył on 22 bramki. Jest on naturalnie najlepszym strzelcem zespołu z Anfield. Aktualna wartość rynkowa zawodnika szacowana jest na 70 milionów euro.

Czytaj też: Mohamed Salah rozważa odejście z Liverpoolu. PSG latem postara się o hitowy transfer