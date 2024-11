Liverpool chce pozyskać francuską gwiazdę. 30 mln euro to minimalna kwota

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Rayan Cherki może opuścić Lyon

Rayan Cherki rozgrywa świetny początek sezonu. W obecnym sezonie po 11. spotkaniach ma na koncie 2 bramki i 3 asysty. 21-letni Francuz przyciągnął uwagę czołowych klubów. W związku z tym Olympique Lyon ustaliło minimalną cenę, od której będą zaczynali negocjacje.

Podczas ubiegłego okienka transferowego w obliczu problemów finansowych władze klubu liczyły na sprzedaż zawodnika, szczególnie że jego kontrakt miał wygasnąć w czerwcu 2025 roku.

PSG osiągnęło nawet porozumienie z Lyonem na kwotę 15 milionów euro. Ostatecznie Cherki postanowił zostać w klubie i podpisał nowy kontrakt do 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Jednak OL będzie musiało pozyskać środki m.in. poprzez sprzedaż zawodników. Klub obecnie ma zakaz rejestrowania nowych zawodników. Co więcej, jeśli klub nie ureguluje swoich finansów zostanie zdegradowany do Ligue 2. W tej sytuacji Lyon może być zmuszone do pożegnania się z Cherkim.

Angielskie media donoszą, że Liverpool jest zainteresowany zawodnikiem. Potwierdzono także, że The Reds śledzą jego rozwój, podobnie jak Bayer Leverkusen, PSG i Barcelona.

Każdy z potencjalnych nabywców będzie musiał jednak głęboko sięgnąć do kieszeni. OL ustaliło cenę wywoławczą na poziomie 30 milionów euro, a według innych źródeł minimalna kwota może wynosić nawet 35 milionów euro.

