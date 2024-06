PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Javi Guerra

Javi Guerra przejdzie do Barcelony? Jest na celowniku

FC Barcelona podczas najbliższego letniego okienka transferowego nie będzie dysponowała wielkimi środkami finansowymi, dlatego w przypadku Dumy Katalonii należy się spodziewać darmowych transferów lub transakcji z niską opłatą. Blaugrana na pewno będzie chciała wzmocnić środek pola, ponieważ nieuniknione jest odejście Oriola Romeu. Do tej pory najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia 32-letniego Hiszpana był Guido Rodriguez.

Kontrakt 30-letniego Argentyńczyka z Realem Betis obowiązuje tylko do 30 czerwca, więc byłby on dostępny na zasadzie wolnego transferu. FC Barcelona może jednak zmienić swoje plany, o czym napisał Diego Pico na łamach hiszpańskiego dziennika “MARCA”. W oko Barcy wpadł bowiem Javi Guerra z Valencii, który swoim stylem gry przypomina Gaviego. Za 21-letniego pomocnika trzeba byłoby jednak zapłacić przynajmniej 20 milionów euro.

Javi Guerra w minionym sezonie rozegrał łącznie 40 spotkań, strzelił 4 gole i zaliczył 1 asystę. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii już wygląda na solidnego zawodnika, a co ważne, w kolejnych latach może on jeszcze bardziej się rozwinąć. Wszystko zatem wskazuje na to, że kataloński klub w kwestii wzmocnienia linii pomocy wybierze pomiędzy doświadczeniem a młodością.