Jordan Majchrzak nie mógł liczyć na miejsce w szeregach AS Romy, a sztab szkoleniowy Legii Warszawa nie zdecydował się na włączenie go do kadry na nowy sezon. Napastnik znalazł jednak nowego pracodawcę – został wypożyczony do Puszczy Niepołomice.

Imago/Andrea Staccioli Na zdjęciu: Jordan Majchrzak

Puszcza Niepołomice zdecydowała się wypożyczyć z rezerw Legii Jordana Majchrzaka

Młodzieżowy reprezentant Polski spędzi w ekipie beniaminka Ekstraklasy najbliższy sezon

W puszczy 18-latek będzie występował z numerem 23

Jordan Majchrzak zawodnikiem Puszczy Niepołomice

Jordan Majchrzak przykuł uwagę mediów, kiedy na wypożyczenie go zdecydowała się AS Roma. Napastnik młodzieżowej reprezentacji Polski otrzymał nawet szansę od Jose Mourinho na debiut w seniorskiej kadrze Wilków. To było jednak za mało, żeby przekonać do siebie The Special One.

Majchrzak wrócił z wypożyczenia do Legii Warszawa, jednak Wojskowi zdecydowali się ponownie oddać 18-latka do innego zespołu. Najbliższy sezon spędzi na wypożyczeniu w Puszczy Niepołomice. Beniaminek Ekstraklasy poinformował o tym w oficjalnym komunikacie w czwartek.

‼ 𝗝𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗷𝗰𝗵𝗿𝘇𝗮𝗸 zawodnikiem Puszczy Niepołomice ✍️



ᴄᴢʏᴛᴀᴊ 👉 https://t.co/YRsp7lhx3j pic.twitter.com/h8aQEu3std — MKS Puszcza Niepołomice (@PuszczaMKS) July 20, 2023

Jordan Majchrzak został wypożyczony do Puszczy na rok. W nowym klubie będzie występował z numerem 23.

