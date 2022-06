Pressfocus Na zdjęciu: Alphonse Areola

Alphonse Areola nie będzie już reprezentował PSG. Na transfer definitywny francuskiego bramkarza zdecydował się West Ham United.

West Ham prawdopodobnie zakontraktował następcę Łukasza Fabiańskiego

Polakowi za rok wygasa umowa, więc sezon 2022/2023 może być jego ostatnim w West Hamie

Londyński klub poinformował, że do 30 czerwca 2027 roku kontrakt podpisał Alphonse Areola

Następca Fabiańskiego już znany?

Alphonse Areola to jeden z wielu piłkarzy, którzy byli w akademii PSG, ale na swoją szansę musieli długo czekać. Francuz zanim stanął między słupkami paryżan, był na trzech wypożyczeniach (Lens, Bastia, Villarreal). Finalnie dla aktualnego mistrza Francji rozegrał 106 spotkań. Francuz widocznie nie spełnił oczekiwań, ponieważ później trafił tymczasowo do Realu Madryt i Fulham. Miniony sezon spędził zaś reprezentują West Ham.

Francuski bramkarz zaaklimatyzował się dobrze w Londynie. Areola zrobił świetne wrażenie na sztabie. Mimo tego w drużynie panowała hierarchia, przez którą 29-latek siedział na ławce w Premier League (tu numerem jeden był Łukasz Fabiański). Areloa szanse dostawał w krajowych i europejskich pucharach. Łącznie uzbierał 18 występów, w których zachował osiem czystych kont.

29-latek po sezonie 2021/2022 miał wrócić do PSG, gdyż West Ham jedynie wypożyczył Francuza. Wiadomo już, że Areola nie zostanie w ojczyźnie. Mistrz świata z 2018 roku definitywnie rozstał się z paryżanami. Londyńczycy zapłacili bowiem za jego transfer 9,2 miliona euro i podpisali umowę z 29-latkiem do 30 czerwca 2027 roku. Tak długa umowa oznacza, ze to Areola prawdopodobnie zastąpi Łukasza Fabiańskiego w bramce West Hamu. Polakowi kończy się umowa po sezonie 2022/2023.

