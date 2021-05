Mike Maignan jest już w Mediolanie, gdzie we wtorek przejdzie testy medyczne. Bramkarz Lille ma kosztować Milan około 13 milionów euro plus premie.

25-latek jest świeżo koronowanym mistrzem Francji z Lille

Jego przybycie może oznaczać odejście Gianluigiego Donnarummy, którego kontrakt kończy się w czerwcu

Transfer Mike’a Maignana do AC Milanu jest już niemal pewny. Informację te podał Fabrizio Romano, a sam bramkarz był już widziany w Mediolanie. W najbliższych godzinach francuski bramkarz ma przejść badania medyczne, po czym Rossoneri oficjalnie potwierdzą transfer.

Mike Maignan ma za sobą fenomenalny sezon. Wraz z Lille sensacyjnie sięgnął po mistrzostwo Francji, detronizując tym samym Paris Saint-Germain, które zdobywało to trofeum w trzech ostatnich latach.

Sam golkiper Les Dogues również niejednokrotnie uchronił swoją drużynę przed utratą punktów. W 38 spotkaniach Ligue 1 przepuścił zaledwie 23 bramki. 21-krotnie zachował czyste konto.

Jego przenosiny kosztować mają Milan trzynaście milionów euro kwoty stałej oraz około dwa miliony premii.

Donnarumma poszuka nowych wyzwań

Transfer Francuza wskazuje na to, że Rossoneri nie zdołali dojść do porozumienia z Gianluigim Donnarummą. Kontrakt zawodnika z wicemistrzami Serie A obowiązuje jedynie do końca czerwca. Co prawda niedawno media donosiły, że 22-latek swoje pozostanie uzależnia od awansu do Ligi Mistrzów, ale wydaje się, że nawet osiągnięcie tego celu nie przekonało Włocha. O tym, że wychowanek Milanu może zastąpić Wojciecha Szczęsnego w Juventusie, pisaliśmy tutaj. W ostatnich dniach pojawiły się również informacje, jakoby agent Donnarummy – Mino Raiola – miał zaproponować usługi swego klienta Barcelonie.

22-latek rozegrał w tym sezonie 54 spotkań dla mediolańskiego zespołu. Przepuścił w nich 54 bramki, a piętnastokrotnie zachował czyste konto.