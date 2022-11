PressFocus Na zdjęciu: Sergej Milinković-Savić

Według najnowszych informacji mediów, Sergej Milinković-Savić osiągnął wstępne porozumienie z Juventusem przed transferem na Allianz Stadium. Środkowy pomocnik miałby przenieść się do Turynu podczas najbliższego letniego okienka transferowego.

Sergej Milinković-Savić jest o krok od przeprowadzki do Juventusu

Środkowy pomocnik obecnie występuje w barwach Lazio Rzym

Wydaje się, że to ostatnie miesiące 27-latka na Stadio Olimpico

Juventus finalizuje wielki transfer?

Umowa Sergeja Milinkovicia-Savicia z Lazio Rzym wygasa już 30 czerwca 2024 roku, co oznacza, że 36-krotny reprezentant Serbii musi powoli myśleć o przyszłości. 27-latek najprawdopodobniej przeniesie się do Juventusu, z którym ponoć dogadał się odnośnie indywidualnego kontraktu, na mocy którego ma zarabiać 6 mln euro rocznie plus bonusy – podaje Alfredo Pedulla.

Co ciekawe, niezwykle ceniony w Italii zawodnik podobno z wdzięczności dla Lazio Rzym jest gotowy przedłużyć umowę z popularnymi “Biancocelestimi”, ale wymaga, by w jego kontrakt wpisano klauzulę wykupu w wysokości maksymalnie 40-50 mln euro. Na to jednak nie ma zamiaru zgodzić się prezes włoskiego klubu, który chciałby, aby ta kwota wyniosła przynajmniej 70 milionów euro.

Milinković-Savić jest piłkarzem Lazio Rzym od sierpnia 2015 roku, kiedy to przeprowadził się na Stadio Olimpico za 12 milionów euro z Genku. Jeszcze niedawno włodarze “Biancocelestich” oczekiwali za kartę zawodniczą swojej gwiazdy około 100-120 milionów euro.

Etatowy reprezentant Serbii podczas aktualnego sezonu rozegrał 26 meczów, strzelił 6 bramek i zaliczył 8 asyst. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez “Transfermarkt” na 60 milionów euro.

Czytaj więcej: