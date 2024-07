Arkadiusz Milik regularnie łączony jest z odejściem z Juventusu. Jak twierdzi portal tuttojuve.com reprezentant Polski przymierzany jest do gry w Ligue 1, a konkretnie w OGC Nice.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

OGC Nice przymierza się do transferu Arkadiusza Milika

Informacje o odejściu Arkadiusza Milika z Juventusu to żadna nowość. W ostatnich tygodniach reprezentant Polski regularnie pojawia się w medialnych doniesieniach, gdzie łączony jest z nowymi klubami. Wcześniej mogliśmy przeczytać m.in. o zainteresowaniu Bologni, Genoi, Besiktasu czy nawet klubów Premier League. Do grona chętnych drużyn, które rozważają sprowadzenie polskiego napastnika, dołączył znany polskim kibicom klub z Francji. Według portalu tuttojuve.com Milik może trafić do OGC Nicei.

Podczas przygotowań do sezonu Franck Haise przez poważną kontuzję kolana stracił Terema Moffiego. Co więcej, z klubem pożegnać się mogą Gaetana Laborde i Evann Guessanda. W związku z tym władze zespołu z Lazurowego Wybrzeża oceniają możliwe kandydatury, które brane są pod uwagę w kontekście transferu do Nicei. Reprezentant Polski według mediów znajduje się na liście życzeń Francuzów.

Jeśli plotki o transferze Milika do Nicei okażą się prawdą, to w nowym klubie może spotkać kolegę z reprezentacji. Bramkarzem francuskiego klubu od sezonu 2021/2022 jest Marcin Bułka, który w poprzednim sezonie był jednym z najlepszych zawodników w sezonie.

Milik w poprzednich rozgrywkach we Włoszech rozegrał łącznie 36 meczów, w których zdobył 8 goli i zaliczył asystę. W Juventusie występuje od dwóch lat, gdy przeniósł się do Turynu z Olympique Marsylii za 7,3 miliony euro. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Bayeru Leverkusen, SSC Napoli czy Ajaksu Amsterdam.