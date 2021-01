Arkadiusz Milik doszedł do porozumienia z Olympique Marsylia w sprawie ewentualnych przenosin na Stade Velodrome. Do finalizacji transferu jest jednak nadal daleka droga, bowiem jak na razie do porozumienia nie udało się dojść obu klubom. Jeden z kroków został jednak zrobiony.

Klub z Marsylii wydaje się być najpoważniejszym kandydatem do sprowadzenia reprezentanta Polski podczas styczniowego okna transferowego. Francuski klub potrzebuje wzmocnień w ataku, natomiast polski napastnik zespołu, w którym mógłby regularnie występować. Jest to dla niego bardzo ważne w kontekście zbliżających się finałów mistrzostw Europy.

Jeszcze niedawno wydawało się, że Olympique Marsylia nie będzie w stanie sprostać oczekiwaniom finansowym Milika. Negocjacje między stronami, co potwierdził trener Andre Villas-Boas, zostały jednak podjęte. RMC Sport informuje natomiast, że dyrektor sportowy Pablo Longoria zdołał przekonać Polaka do przenosin do stolicy Prowansji. Marsylia miała osiągnąć porozumienie z Milikiem w sprawie najważniejszych punktów kontraktu. Nie oznacza to jednak, że do transferu dojdzie.

Problemem oczekiwania finansowe Napoli

Twarde stanowisko w sprawie przyszłości polskiego napastnika utrzymują przedstawiciele Napoli. Według medialnych doniesień włoski klub oczekuje za Milika 15 milionów euro, co jest znaczącą kwotą, jak za zawodnika, którego kontrakt wygasa za niespełna pół roku. Jest to również kwota, na której wyłożenie na pewno Marsylia nie będzie mogła sobie pozwolić. Według informacji RMC Sport francuski klub zaoferował Napoli siedem milionów euro. Czy taka propozycja zadowoli przedstawicieli zespołu ze Stadio San Paolo? Jest to niestety bardzo wątpliwe.