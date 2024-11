Milan uprzedzi Manchester City? Pracuje nad głośnym transferem

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Samuele Ricci (w środku)

Reprezentant Włoch trafi na San Siro? Trwają intensywne prace

Samuele Ricci stale się rozwija i niebawem trafi do drużyny z wyższej półki. Torino ma świadomość, że nie utrzyma już długo gwiazdora, którym interesują się europejskie potęgi. Media łączą reprezentanta Włoch chociażby z Manchesterem City, traktując go jako ciekawego kandydata w miejsce niedysponowanego Rodriego. Sam zawodnik skomentował te doniesienia, traktując je jako olbrzymi komplement. Na ten moment bliżej mu jednak do kontynuowania kariery w Serie A.

O Ricciego intensywnie zabiega także Milan, który spośród wszystkich włoskich ekip wykazuje się największym zdecydowaniem. Na San Siro mają świadomość, że styczniowy transfer jest praktycznie niemożliwy, dlatego chcą jak najszybciej dopiąć tę transakcję w kontekście przyszłorocznego lata. Jeśli Ricci będzie dalej grał na tak wysokim poziomie, jego wartość z pewnością wzrośnie.

Milan planuje tym samym wzmocnienia pod przyszły sezon. Celem jest obsadzenie drugiej linii jakościowymi zawodnikami, tak aby wyróżniać się tą formacją na tle ligowych rywali.

Ricci jest związany z Torino kontraktem tylko do 2026 roku. To oznacza, że nie trzeba będzie na niego wydać zbyt dużych pieniędzy. Wycenia się go na około 30 milionów euro.

W tym sezonie 23-latek zgromadził dla Torino czternaście występów. Coraz częściej gra także w reprezentacji Włoch. Podczas tegorocznej Ligi Narodów trzykrotnie wystąpił od pierwszej minuty, a listopadowe mecze opuścił z uwagi na uraz.