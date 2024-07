Milan wciąż poszukuje nowego napastnika. Pojawił się tajemniczy “Mister X”

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimovic

Morata jedną z opcji dla Milanu

Paulo Fonseca oraz Zlatan Ibrahimović częściowo odpowiedzieli na to pytanie podczas konferencji prasowej. Joshua Zirkzee nie jest już brany pod uwagę, ponieważ Manchester United jest bliski sfinalizowania jego transferu. Istnieje już jednak profil zawodnika, którego Fonseca chce mieć w swoim zespole – tajemniczy “Mister X”. Co więcej, Ibrahimović zasugerował, że do Mediolanu może przyjść nie jeden, ale dwóch nowych napastników.

Na pytanie dziennikarzy, czy Milan może mieć trzech napastników w nadchodzącym sezonie, Ibrahimović odpowiedział bez wahania. – Musimy znaleźć rozwiązanie dla tych, którzy nie będą mieli miejsca w składzie. Jeśli chodzi o trzech napastników, jeden to nasz cel, “Mister X”. Potem wszystko zależy od sytuacji i od trenera oraz tego, ilu napastników potrzebuje. Chcemy mieć piłkarzy, którzy będą grać, a nie tracić czas w naszym klubie.

Pierwsze pytanie dotyczy tożsamości “Mister X”, na którego wskazuje Ibrahimović, a którego częściowy opis podał Fonseca. Szukają gracza, który potrafi grać na małej przestrzeni na ostatnich 30 metrach boiska. Według “Calciomercato” wskazówki prowadzą do Alvaro Moraty, który ze względu na aspekty ekonomiczne i czasowe mógłby dołączyć stosunkowo szybko, po zakończeniu Euro 2024 z reprezentacją Hiszpanii. Jednak istnieją również inne opcje, a napastnik Atletico Madryt może stać się dodatkowym wyborem.

