Hakim Ziyech

Hakim Ziyech od miesięcy bezskutecznie stara się opuścić Chelsea. Marokańczyk szansę na zmianę pracodawcy będzie miał w zimę.

Od miesięcy mówi się, że Hakim Ziyech wzmocni Milan

Doniesienia te mogą stać się faktem w zimę

Mistrz Włoch podjął już odpowiednie działania

Chelsea otrzymała ofertę od Milanu

W minionym oknie transferowym Milan chciał wzmocnić ofensywę. Mistrz Włoch miał jednak ograniczony budżet na wzmocnienia. Latem priorytetem mediolańczyków był Charles De Ketelaere. Na pozyskanie Belga wydano ponad 30 milionów euro. Piłkarz ten zawiódł jednak na San Siro, więc Milan zimą podejmie kolejną próbę ściągnięcia Hakima Ziyecha.

Marokańczyk do Chelsea trafił latem 2020 roku z Ajaxu za 40 milionów euro. 29-latek zbliża się do stu rozegranych meczów w koszulce The Blues. Tymczasem jego dorobek strzelecki to tylko 14 goli. Sytuacji nie polepsza ledwie 10 asyst. Obu stronom zależy na rozstaniu. Londyńczycy zezwolili na nie latem, ale wówczas Milanowi nie wystarczyło pieniędzy.

Mistrz Włoch jest zdecydowany na pozyskanie Marokańczyka. Ziyech miałby zostać wypożyczony z opcją wykupu za 15 milionów euro. 29-latek, aby dołączyć do Milanu, jest gotowy obniżyć swoją pensję. Mediolańczycy oferują piłkarzowi cztery miliony euro rocznie. Strony prowadzą rozmowy. Pozostaje czekać na rozwój sytuacji i ewentualną finalizację transakcji w zimowym oknie transferowym.

