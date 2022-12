Pressfocus Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Adrien Rabiot był blisko tego, aby wzmocnić Manchester United. Być może temat znów będzie aktualny. Francuzowi zależy na grze w Premier League.

30 czerwca 2023 roku kontrakt z Juventusem ma Adrien Rabiot

Francuz chętnie zagrałby w Premier League

Latem o pomocnika zabiegał Manchester United

Rabiot pragnie gry w Premier League

Minionego lata Adrien Rabiot był wypychany z Juventusu. Forma Francuza wołała bowiem o pomstę do nieba, a jego zarobki nie należą do najniższych. Pomocnikowi latem pozostawał rok kontraktu, więc turyńczycy mieli przedostatnią okazję do spieniężenia 27-latka. Jego kupnem zainteresowany był Manchester United. Rabiot nie dogadał się jednak z Czerwonymi Diabłami w sprawie warunków finansowych. Być może temat wróci za jakiś czas. Francuzowi zależy na występach w Premier League.

– Zawsze mówiłem, że kiedyś chciałbym zagrać w Premier League. Czy stanie się tak zaraz po wygaśnięciu kontraktu z Juve? Nie mam pojęcia. Nie mam w Anglii ulubionej drużyny, nie ma zespołu, dla którego chciałbym koniecznie zagrać. To rozgrywki, które mnie pociągają, pasują jeszcze bardziej do mojego stylu gry. Spędziłem krótki okres w Manchesterze City i było to bardzo pozytywne. Podoba mi się atmosfera wokół piłki nożnej na Wyspach, jest inna niż we Francji czy we Włoszech – powiedział Rabiot, który jest aktualnie w Katarze z reprezentacją Francji. Pomocnik spisuje się dobrze. Strzelił bramkę i zaliczył asystę i wraz z kolegami awansował do ćwierćfinału mundialu. 27-latek odzyskał dobrą formę.

– Byłem często krytykowany, również moim zdaniem czasami niesprawiedliwie. Teraz udaje mi się odradzać. Zauważyłem, że czasami byłem oceniany zbyt surowo. Od kilku miesięcy jestem w dobrej formie i bardzo mnie to cieszy. Odkąd jestem w Juventusie, dużo pracowałem nad atletyką. To pozwala mi nie tracić dobrego tempa przez cały mecz. Dzięki temu ewoluowałem, wyeliminowałem pewne wady – wytłumaczył pomocnik Juventusu, którego umowa z klubem wygasa 1 lipca 2023 roku.

