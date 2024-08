Milan pewny swego. Zawodnik Tottenhamu trafi na San Siro

IOIO IMAGES / Alamy Na zdjęciu: Emerson Royal

Emerson Royal już wkrótce wzmocni AC Milan

Emerson Royal już wcześniej tego lata wyraził chęć dołączenia do Milanu i zgodził się na warunki indywidualnego kontraktu, jednak dopięcie szczegółów z Tottenhamem okazało się być znacznie trudniejsze. Brazylijczyk, który od dawna znajdował się na radarze Rossonerich, może w końcu spełnić swoje marzenie o grze na San Siro. Według informacji “Tuttosport” rozmowy weszły w końcową fazę, a szczegóły transferu są już dopinane. Milan liczy, że uda się wszystko zakończyć w ciągu najbliższych 48 godzin.

Ostateczny koszt transferu Emersona Royała ma wynieść 15 milionów euro, z dodatkowym bonusem w wysokości 1-2 milionów euro uzależnionym od jego występów, który może być trudny do aktywacji. Jest to znaczne obniżenie w stosunku do początkowej ceny, jaką Tottenham oczekiwał za swojego zawodnika, która wynosiła 18 milionów euro plus dodatkowe bonusy. Niemniej jednak kwota ta i tak przewyższa początkowe plany Milanu.

25-letni Emerson Royal ma na swoim koncie 10 występów w reprezentacji Brazylii. Jego wszechstronność przyciągnęła uwagę Rossoneri, ponieważ potrafi grać na kilku pozycjach – jako prawy obrońca, wahadłowy, a nawet w centralnej strefie boiska, gdy jest to potrzebne.

Emerson ma kontrakt z Tottenhamem ważny do czerwca 2026 roku, a Spurs zapłacili za niego 25 milionów euro, gdy przybył z Barcelony latem 2021 roku. Od tego czasu rozegrał 101 spotkań dla Kogutów, strzelając cztery gole i notując dwie asysty.

