Milan obserwuje utalentowanego napastnika. To będzie okazja

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Charalampos Kostoulas na celowniku Milanu

AC Milan wygrał dwa mecze z rzędu w Serie A i zbliżył się trochę ligowej czołówki. Sergio Conceicao jest krytykowany i może nie dotrwać na ławce trenerskiej do końca sezonu. Przedstawiciele klubu już szykują się do letnich transferów. Jak podaje “La Gazzetta dello Sport”, skauci byli obecni podczas meczu 1/8 finału Ligi Konferencji między Olympiakosem Pireus i Bodo/Glimt, by dokładnie przyjrzeć się Charalamposowi Kostoulasowi.

17-letni Grek to środkowy napastnik, którego styl gry przypomina byłego zawodnika Liverpoolu, a więc Roberto Firmino. Młodzieżowy reprezentant swojego kraju rozegrał 21 meczów w greckiej ekstraklasie i zdobył sześć bramek. W europejskich pucharach wystąpił w ośmiu spotkaniach, nie udało mu się trafić do siatki.

Kostoulas jest wyceniany przez Olympiakos na 20 milionów euro, a Milan może chętnie zainwestować w tego utalentowanego zawodnika. Warto dodać, że w bieżącym sezonie ligowym najskuteczniejszymi piłkarzami Rossonerich są Christian Pulisić i Tijjani Reijnders, którzy zdobyli po dziewięć bramek. Obecna umowa greckiego napastnika obowiązuje aż do końca czerwca 2030 roku.