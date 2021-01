Milan myśli o wzmocnieniach ofensywy. Ciekawe nazwiska w tle

AC Milan według informacji włoskich środków masowego przekazu intensywnie rozgląda się za wzmocnieniami swojej ofensywy. Na celowniku Rossonerich znaleźli się podobno Mario Mandzukić. Tymczasem Alexandre Pato przekonywał ostatnio, że mógłby stworzyć ciekawy duet ze Zlatanem Ibrahimoviciem.

AC Milan to obecnie lider włoskiej ekstraklasy. Wygląda jednak na to, że nikt w mieście mody nie zachłystuje się tym osiągnięciem. Przedstawiciele mediolańskiej ekipy myślami są już przy wzmocnieniu zespołu.

Wierząc informacjom włoskich dziennikarzy, decydenci Rossonerich spotkali się z agentem Chorwata Mandzukicia w ciągu ostatnich 24 godzin. Weteran jest aktualnie wolnym zawodnikiem. Taki stan rzeczy ma miejce od lipca 2020 roku, gdy rozstał się z katarskim Al Duhail.

Gdyby przeprowadzki Mandzukicia do Milanu stała się faktem, byłby to powrót piłkarza do Serie A. W latach 2015-2020 zawodnik bronił z powodzeniem barw Juventusu FC.

Chorwacki napastnik nie jest jednak jedynym kandydatem do gry w ataku Milanu. Przymierzany do klubu jest również Alexandre Pato. Brazylijczyk w przeszłości występował już w mediolańskiej ekipie. Do czasu spędzonego w zespole z San Siro zawodnik wraca z sentymentem.

– Słyszałem, że we Włoszech są kluby, które chciałby mnie pozyskać. W związku z tym chciałbym wyraźnie podkreślić, że mając 31 lat, nie myślę o znalezieniu klubu, który zapewni mi duże pieniądze. Zależy mi po prostu na tym, aby to był ciekawy projekt. Gdyby zależało mi tylko na pieniądzach, to zostałbym w Chinach – przekonywał Pato w rozmowie z La Gazzetta dello Sport.

Brazylijczykowi zadano pytanie, czy w przypadku ewentualnego powrotu do Milanu godziłby się z rolą dublera Zlatana Ibrahimovicia. Pato odpowiedział jednoznacznie. – Myślę, że to nie byłby żaden problem. Wierzę jednak, że po rozegraniu kilku spotkań byłbym w stanie przekonać trenera do siebie. Zresztą moglibyśmy grać razem w ataku. Moglibyśmy stworzyć świetny duet – mówił były reprezentant Brazylii.



