Milan dopina ciekawy transfer. Reprezentant Urugwaju zasili Rossonerich

AC Milan jest na ostatniej prostej, aby sfinalizować transfer Augustina Canobbio z Athletico Paranaense za kwotę 4 milionów euro. 26-letni Urugwajczyk, wszechstronny skrzydłowy, ma dołączyć do Rossonerich już w styczniowym okienku transferowym.

Sipa US / LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Fonseka i Canobbio

Milan wzmacnia skrzydła na drugą część sezonu

Augustin Canobbio to dynamiczny zawodnik, który może grać zarówno na lewej, jak i prawej stronie boiska, a także w roli trequartisty – ofensywnego pomocnika za napastnikiem. W barwach Athletico Paranaense w 48 meczach tego roku zdobył dziewięć bramek i zaliczył siedem asyst, co czyni go atrakcyjnym wzmocnieniem dla drużyny Milanu.

Na arenie międzynarodowej Canobbio ma na swoim koncie 12 występów dla reprezentacji Urugwaju, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. Był także częścią kadry na Copa America 2024, gdzie Urugwaj zajął trzecie miejsce. Jednak jego udział w turnieju nie obył się bez kontrowersji – po półfinałowej porażce z Kolumbią Canobbio wdał się w konflikt z selekcjonerem Marcelo Bielsą, co pokazało jego ognisty charakter.

Athletico Paranaense nabyło Canobbio z urugwajskiego Penarolu w marcu 2022 roku za kwotę 2,85 miliona euro. Jak informuje urugwajski „El Observador”, Milan doszedł do porozumienia z brazylijskim klubem w sprawie jego transferu za 4 miliony euro. Co więcej, Penarol, dzięki zapisowi w umowie sprzedaży, ma otrzymać 450 tysięcy euro z tej transakcji.

Mimo zainteresowania ze strony takich klubów jak Boca Juniors, River Plate czy Palmeiras, Canobbio wyraźnie postawił na przenosiny do Europy. Decyzja ta jest zgodna z jego ambicjami i chęcią rozwoju na najwyższym poziomie.

Canobbio to kolejny zawodnik, który może zwiększyć rywalizację na skrzydłach w Milanie. Klub poszukuje kreatywnego i wszechstronnego zawodnika, który mógłby uzupełnić ofensywę zespołu Paulo Fonseki. Biorąc pod uwagę obecne plotki łączące Rossonerich z kilkoma innymi skrzydłowymi, Urugwajczyk wydaje się przystępną i interesującą opcją, szczególnie za tak rozsądną cenę.

Zobacz również: Nico Williams w Barcelonie? Laporta zaskoczył ws. transferu