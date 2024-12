DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Warren Bondo

Warren Bondo pod obserwacją Milanu i Atalanty

AC Milan i Atalanta Bergamo mają odmienne odczucia po pierwszej części sezonu Serie A. Rossoneri przez całe półrocze prezentowali się poniżej oczekiwań, przez co w poniedziałek z pracą w klubie pożegnał się Paulo Fonseca. Następcą 51-latka został Sergio Conceicao. La Dea natomiast zamknęła rok na fotelu lidera i wykazuje poważne chęci do sięgnięcia po Scudetto. Jak się jednak okazuje, wkrótce oba zespoły mogą powalczyć o transfer.

Nicolo Schira z pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że zarówno AC Milan jak i Atalanta Bergamo obserwują niezwykle perspektywicznego gracza. W kręgu zainteresowań tych zespołów znalazł się Warren Bondo. Młodzieżowy reprezentant Francji obecnie występuje w Monzy, gdzie z miesiąca na miesiąc zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę.

Warren Bondo już jako wielki talent trafiał do Italii w 2022 roku. Francuz jednak potrzebował czasu na aklimatyzację. Wydawało się już, że wychowanek AS Nancy nie zdoła przebić się do szerokiego grona odbiorców włoskiej ekstraklasy. Obecny sezon jednak dużo zmienił. 21-latek jest wyróżniającą się postacią Monzy, która jednak jest czerwoną latarnią ligi.

Słaba postawa Biancorossich może poskutkować, że Warren Bondo będzie łatwym do wyjęcia zawodnikiem dla AC Milanu jak i Atalanty Bergamo. Czas pokaże, czy któryś z tych zespołów ruszy po Francuza już w zimowym okienku transferowym.