Mistrz Europy może przeprowadzić się do Premier League

Mikel Oyarzabal nie jest już nietykalny w Realu Sociedad, a klub z Kraju Basków rozważy oferty za swojego kapitana - donosi portal TodoFichajes.com. W ostatnich miesiącach hiszpański skrzydłowy był łączony z przenosinami do Premier League.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Mikel Oyarzabal

Mikel Oyarzabal nie jest nietykalny w Realu Sociedad

W ostatnich latach wartość rynkowa Mikela Oyarzabala spadła z 70 do 40 milionów euro. Wpływ na to na pewno miały liczne kontuzje skrzydłowego, który z powodu poważnego urazu kolana przegapił większą część sezonu 2022/2023. Klub z Kraju Basków nie postrzega już 27-latka jako nietykalnego zawodnika i jest gotowy wysłuchać ofert za swojego kapitana. Włodarze Realu Sociedad zdają sobie sprawę, że to jedna z ostatnich szans na konkretny zarobek na sprzedaży atakującego – donosi serwis “TodoFichajes.com”.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W poprzednich miesiącach hiszpański skrzydłowy był łączony z przeprowadzką do Premier League i ten kierunek wydaje się najbardziej prawdopodobny dla wychowanka Eibaru. Sytuację 39-krotnego reprezentanta La Furia Roja monitoruje również Athletic Bilbao, ale ciężko wyobrazić sobie transfer piłkarza do największego rywala Realu Sociedad.

Mikel Oyarzabal, który w obecnym sezonie najczęściej występuje na pozycji środkowego napastnika, z powodzeniem przywdziewa koszulkę pierwszej drużyny Biało-Niebieskich od stycznia 2016 roku. Do akademii baskijskiego klubu trafił natomiast w 2011 roku. Dotychczasowy bilans 27-latka w Realu Sociedad to 353 mecze, 97 goli i 54 asysty.

Warto dodać, że Mikel Oyarzabal zdobył bramkę w finale Euro 2024, gdzie Hiszpania pokonała Anglię 2:1. Snajper może więc pochwalić się złotym medalem mistrzostw Europy.