Arka Gdynia w sobotnie popołudnie ogłosiła kolejny transfer. Nowym zawodnikiem pierwszoligowca został Michał Rzuchowski. Dla 30-latka będzie to powrót do drużyny po blisko 10. latach.

Michał Rzuchowski

Oficjalnie: Michał Rzuchowski wrócił do Arki Gdynia

Arka Gdynia została na kolejny sezon w rozgrywkach Betclic 1 Liga. Ambicje trójmiejskiego zespołu sięgają dużo wyżej, dlatego w następnej kampanii zespół z pewnością chciałby wrócić do Ekstraklasy. Żeby tak się stało, klub musi dokonać wzmocnień. Jak już się dowiedzieliśmy, „Arkowcy” nie będą próżnowali podczas tegorocznego letniego okienka transferowego.

W sobotę Arka Gdynia ogłosiła kolejne wzmocnienie. Klub za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłosił transfer Michała Rzuchowskiego, który w poprzednim sezonie bronił barw Śląska Wrocław. 30-letni pomocnik dołączył do zespołu Wojciecha Łobodzińskiego jednak jako wolny agent i podpisał dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Co ciekawa, dla Michała Rzuchowskiego jest to powrót do Arki Gdynia. 30-letni pomocnik reprezentował barwy trójmiejskiej drużyny przez 2,5 sezonu, z krótką przerwą na występy w Ruchu Chorzów. Do tej pory wychowanek akademii Legii Warszawa rozegrał w koszulce Arki 67 spotkań, strzelając dziewięć goli oraz notując sześć asyst.

Michał Rzuchowski natomiast w minionej kampanii łącznie 20 występów w koszulce Śląska Wrocław. 30-latek zdołał nawet raz wpisać się na listę strzelców. A miało to miejsce w rywalizacji ligowej przeciwko Zagłębiu Lubin.

