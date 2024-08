Michał Nalepa został zawodnikiem Genclerbirligi. Środkowy pomocnik z nowym pracodawcą związał się kontraktem długoterminowym z opcją przedłużenia. To czwarty klub Polaka w Turcji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Michał Nalepa

Michał Nalepa zasilił Genclerbirligi

Michał Nalepa po rozstaniu z Jagiellonią Białystok na dobre osiedlił się w Turcji. Chociaż od lata 2022 roku właśnie zmienił klub po raz trzeci. Tym razem zdecydował się na dołączenie Genclerbirligi.

Turecki klub w oficjalnym komunikacie przekazał, że polski pomocnik podpisał umowę na dwa lata z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Nalepa ostatnio bronił barw Corum. 29-latek w poprzedniej kampanii rozegrał w 2 Lidze łącznie 30 meczów. Zdobył w nich cztery bramki.

Urodzony w Wejherowie piłkarz to były młodzieżowy reprezentant Polski. W koszulce z orzełkiem na piersi wystąpił raz w kadrze do lat 21 i cztery razy w reprezentacji Polski do lat 20. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 325 tysięcy euro. Nalepa ma na swoim koncie ma 116 występów w Ekstraklasie czy 87 spotkań w lidze tureckiej.

🔴⚫️ Hoş Geldin Michal Jan Nalepa ✍️



Yeni sezon için transfer çalışmalarını devam ettiren Gençlerbirliği’miz, Michal Jan Nalepa’yı kadrosuna kattı.



Kırmızı-karalarımız, son olarak Çorum FK A.Ş. forması giyen Polonyalı orta saha oyuncusu Michal Jan Nalepa ile anlaştı.… pic.twitter.com/DQMUZY3Vvz — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 1, 2024

Nowa ekipa polskiego zawodnika w nowej kampanii będzie rywalizować na zapleczu tureckiej elity. Do ligowego grania Genclerbirligi wróci 10 sierpnia. W pierwszej kolejce Nalepa i spółka zmierzą się na wyjeździe z Kocaelisporem. Z kolei inauguracyjny mecz w roli gospodarza Genclerbirligi zmierzy się z Corum. Nowa drużyna polskiego zawodnik w poprzednim sezonie wywalczyła z kolei 51 punktów. Finalnie zakończyła zmagania ligowe na ósmej pozycji. Dla porównania pierwszy Eyuspor miał 75 oczek.

