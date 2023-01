Źródło: AS

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ferland Mendy

Carlo Ancelotti nie jest zadowolony z gry, jaką prezentuje Ferland Mendy. “AS” uważa, że po sezonie reprezentant Francji może opuścić szeregi Realu Madryt.

Ferland Mendy gra dla Realu Madryt od 2019 roku

Carlo Ancelotti nie jest zadowolony z ofensywnych poczynań Francuza

Królewscy zakładają rozstanie z lewym defensorem po sezonie

Mendy otrzyma zgodę na opuszczenie Madrytu

Ferland Mendy dołączył do Realu Madryt w 2019 roku za kwotę około 48 milionów euro. Miał on stanowić konkurencję dla starzejącego się Marcelo, a docelowo być jego następcą na lewej stronie defensywy. Dziewięciokrotny reprezentant Francji miał obiecujący początek, lecz na przestrzeni sezonów uwidoczniły się jego poważne braki w grze do przodu.

Wychowanek Paris Saint-Germain nie zdołał więc wypełnić luki po legendarnym Brazylijczyku. Nie jest tajemnicą, że Królewscy od pewnego czasu szukają wzmocnień na boku obrony, a Mendy ma być jednym z kandydatów do opuszczenia latem stolicy Hiszpanii.

Na taki ruch naciska sam Carlo Ancelotti, dla którego Francuz nie prezentuje wystarczających umiejętności. Włoski szkoleniowiec poinformował klubowe władze o swojej decyzji, co najprawdopodobniej przesądzi o rozstaniu.

Real Madryt ma świadomość, że nie odzyska zainwestowanych w Mendy’ego pieniędzy. Liczy, że uda się go sprzedać za minimum 30 milionów euro, co wciąż będzie stanowiło poważny zastrzyk gotówki.

Póki co nie ma informacji o potencjalnych zainteresowanych pozyskaniem Francuza. Niewykluczone, że po sezonie opuści La Ligę i przeniesie się na Wyspy Brytyjskie.

Mendy rozegrał w barwach mistrza Hiszpanii 127 spotkań i strzelił pięć bramek.

