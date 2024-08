Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Rayo Vallecano chce stworzyć duet gwiazd, Depay na liście życzeń

Memphis Depay po zakończeniu Mistrzostw Europy 2024 nie wrócił do Madrytu. Kontrakt reprezentanta Holandii z Atletico obowiązywał tylko do końca czerwca. Klub ze stolicy Hiszpanii nie zdecydował się przedłużyć umowy, przez co napastnik został wolnym zawodnikiem.

Okno transferowe w najbliższych ligach zamyka się w piątek (30 sierpnia) o północy. Dla byłego już piłkarza Atletico Madryt czy FC Barcelony nie ma to jednak znaczenia. Wolni zawodnicy mogą podpisać kontrakt z nowym klubem również poza okresem transferowym. Jedną z drużyn, które interesują się 30-latkiem jest nieoczywisty zespół z ligi hiszpańskiej – Rayo Vallecano.

Czerwone Szarfy latem zdecydowały się sprowadzić do klubu Jamesa Rodrigueza. Teraz starają się przekonać Memphisa Depaya, aby również dołączył do 17. drużyny ubiegłego sezonu La Liga. Los Vallecanos chcą stworzyć wielki duet w ofensywie i oprzeć swoją grę na dwóch doświadczonych zawodnikach. Zarówno Depay, jak i James mają pomóc Rayo Vallecano utrzymać się w elicie.

Na ten moment nie wiadomo czy Depay zdecyduje się dołączyć do Rayo. Natomiast zainteresowanie napastnikiem przez Czerwone Szarfy na pewno będzie warte uwagi w nadchodzących dniach. Transfer reprezentanta Holandii byłby ich najgłośniejszą transakcją w historii.

Depay w poprzednich rozgrywkach zdobył 9 bramek w 31 meczach. Oprócz Atletico w przeszłości zakładał również koszulki m.in. Manchesteru United, FC Barcelony czy Olympique Lyon.