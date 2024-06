Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Memphis Depay na celowniku Fiorentiny

Memphis Depay wraz z końcem czerwca zostanie wolnym agentem. Reprezentant Holandii bowiem nie przedłużył wygasającego kontraktu z Atletico Madryt. 30-latek stał się łakomym kąskiem na rynku transferowym, a zainteresowanie nim zaczęły przejawiać włoskie kluby. A mianowicie Inter Mediolan oraz AC Milan. Jak się okazuje, to nie są jedyne drużyny z Półwyspu Apenińskiego, które obserwują wychowanka PSV Eindhoven.

Z informacji przekazanych przez „La Gazzettę dello Sport” dowiadujemy się, że do walki o Memphisa Depaya dołączyła Fiorentina. Transakcja jednak będzie bardzo ciężka do spełnienia dla klubu ze Stadio Artemio Franchi. Zarobki holenderskiego napastnika sięgają 4 milionów euro rocznie, co może okazać się zbyt dużym wydatkiem dla „Violi”.

Transfer Memphisa Depaya z pewnością byłby wielkim wzmocnieniem dla Fiorentiny. Klub z Florencji ostatnio borykał się z problemami na pozycji napastnika. Ostatnie transfery okazało się nietrafione, przez co władze zaczęły poszukiwać prawdziwej gwiazdy na tej pozycji. Holender z pewnością taką jest.

Memphis Depay w minionej kampanii rozegrał 32 spotkania w koszulce Atletico Madryt. 30-latek zdołał w tym czasie dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Reprezentant Holandii może się również pochwalić dwoma asystami.

