Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Mikel Merino

Mikel Merino na celowniku Atletico Madryt

Mikel Merino podczas letniego okienka transferowego może odejść z Realu Sociedad. Środkowy pomocnik wzbudza bowiem spore zainteresowanie na rynku. Wzmocnienia środka pola szuka między innymi FC Barcelona, która od dłuższego czasu bacznie monitoruje sytuację 27-latka.

Duma Katalonii najprawdopodobniej będzie musiała jednak liczyć się z konkurencją w postaci Atletico Madryt – ujawnił Matteo Moretto na łamach portalu “Relevo.com”. Wcześniej w kontekście Hiszpana mówiło się również o Manchesterze United, co można było przeczytać w brytyjskiej prasie.

Diego Simeone na swojej liście życzeń ma dwa nazwiska – Mikela Merino z Realu Sociedad oraz Matsa Wieffera z Feyenoordu Rotterdam. Niewykluczone, że 22-krotny reprezentant Hiszpanii ostatecznie przeniesie się do stołecznego zespołu, gdzie może zastąpić Saula Nigueza.

Umowa 27-letniego pomocnika z baskijską drużyną obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, co stawia Real Sociedad pod ścianą. Ekipa z San Sebastian najprawdopodobniej wyrazi zgodę na transfer Mikela Merino, żeby po zakończeniu kampanii 2024/2025 nie stracić go za darmo.

Bilans wychowanka Osasuny Pampeluna w minionym sezonie to 46 meczów, 8 goli i 5 asyst. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia hiszpańskiego zawodnika na 50 milionów euro.