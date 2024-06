PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Inter Mediolan obserwuje sytuację Memphisa Depaya

Memphis Depay w niedzielę wieczorem oficjalnie poinformował o odejściu z Atletico Madryt. Środkowego napastnika z drużyną Rojiblancos wiązała umowa obowiązująca do 30 czerwca 2025 roku, ale strony zawarły stosowne porozumienie, na mocy którego 90-krotny reprezentant Holandii do nowego klubu dołączy na zasadzie wolnego transferu. Niewykluczone, że 30-letni snajper swoją karierę będzie kontynuował we włoskiej ekstraklasie.

Jak bowiem donosi tamtejszy dziennik “Tuttosport”, pozyskanie Memhpisa Depaya rozważa Inter Mediolan, który ostatnio lubuje się w darmowych transakcjach. Przypomnijmy, że Nerazzurri na tej zasadzie sprowadzą Piotra Zielińskiego oraz Mehdiego Taremiego, którym 30 czerwca wygasają kontrakty odpowiednio z SSC Napoli i FC Porto. Kolejnym nabytkiem mistrza Serie A mógłby być właśnie wychowanek Sparty Rotterdam, który od stycznia 2023 roku występował w Atletico Madryt.

Bilans Memphisa Depaya w drużynie ze stolicy Hiszpanii to 40 meczów, 13 goli i 2 asysty. Warto dodać, że napastnika nie omijały kontuzje, przez które opuścił wiele spotkań i nie mógł na stałe wskoczyć do składu zespołu prowadzonego przez Diego Simeone.

W mediach plotkuje się również o potencjalnym powrocie Holendra do Olympique’u Lyon.