Legenda zwerbuje Davida de Geę? Namawia włodarzy na transfer

David de Gea, który od prawie roku pozostaje bezrobotny, tego lata ma wreszcie podpisać kontrakt z nowym klubem. Hiszpańskiego bramkarza w Al-Nassr widziałby Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zachęca saudyjskich włodarzy do pozyskania doświadczonego golkipera - podaje Graeme Bailey.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: David de Gea

Cristiano Ronaldo chce Davida de Geę w Al-Nassr

David de Gea w lipcu 2023 roku rozstał się z Manchesterem United i od tamtej pory pozostaje bez pracodawcy. Wszystko jednak wskazuje na to, że 33-latek podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego wreszcie dołączy do nowego klubu, z którym przepracuje pełny okres przygotowawczy. Cristiano Ronaldo podobno widziałby hiszpańskiego bramkarza w Al-Nassr. Dlatego Portugalczyk namawia saudyjskich włodarzy do pozyskania swojego kolegi.

Takie informacje przekazał dziennikarz Graeme Bailey, według którego popularny CR7 zachęca również samego Davida de Geę do przeprowadzki na Półwysep Arabski.

Przypomnijmy, że obaj zawodnicy przez ponad rok dzielili szatnię w zespole Czerwonych Diabłów. Doświadczony golkiper między słupkami drużyny z Old Trafford z powodzeniem stał od lipca 2011 roku, gdy przeszedł do Manchesteru United za 25 milionów euro z macierzystego Atletico Madryt. David de Gea z angielską ekipą w sezonie 2012/2013 wygrał Premier League, w 2016 roku sięgnął po Puchar Anglii, natomiast w kampanii 2016/2017 zdobył Ligę Europy.

Ciężko powiedzieć, czy mierzący 192 centymetry wzrostu bramkarz ostatecznie skusi się na grę w Arabii Saudyjskiej u boku Cristiano Ronaldo. David de Gea najprawdopodobniej otrzyma oferty także od europejskich klubów, z tym że Saudyjczycy mogą mu zaproponować zdecydowanie wyższe zarobki.