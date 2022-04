Media: Karol Linetty po sezonie odejdzie z Torino

PressFocus Na zdjęciu: Karol Linetty

Coraz częściej włoska prasa informuje, że Karol Linetty po zakończeniu obecnego sezonu odejdzie z Torino. Polak nie może zaliczyć obecnych rozgrywek do udanych, a klub ze stolicy Piemontu już nie wiąże swoich planów z środkowym pomocnikiem.

Linetty stracił miejsce w składzie Torino

Polak po sezonie najprawdopodobniej opuści Turyn

Środkowym pomocnikiem zainteresowana jest Monza, zespół z Serie B

Monza zainteresowana Karolem Linettym

Karol Linetty miał całkiem udany początek rozgrywek. Udało mu się nawet zaliczyć dwie asysty. Jednak z biegiem czasu grywał coraz mniej, a od listopada praktycznie jest pomijany przy ustalaniu składu. Od tego czasu wystąpił jedynie w kilku meczach między innymi przeciwko Sampdorii, Venezii oraz Salernitanie.

To wszystko sprawia, że zbliża się czas rozstania Polaka z Torino. Linetty, ma co prawda ważny kontrakt obowiązujący do czerwca 2024 roku, jednak włoskie media informują, że to ostatnie tygodnie pomocnika w Turynie, a po zakończeniu trwającej kampanii Karol Linetty poszuka nowego pracodawcy.

Na Półwyspie Apenińskim mówi się, że Linettym bardzo poważnie interesuje się Monza. To zespół występujący w Serie B. Obecnie, po 36. kolejkach zajmuje trzecią lokatę na drugim poziomie rozgrywkowym we Włoszech tracąc cztery punkty do liderującego Lecce. Monza jest poważnym kandydatem do awansu do Serie A.

