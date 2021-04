Gianluigi Donnarumma ma umowę ważną z Milanem tylko do końca czerwca tego roku. Jak na razie wciąż nie zdecydował się na podpisanie nowego kontraktu z klubem z San Siro. Tymczasem włoscy dziennikarze podają, że Juventus zaoferował zawodnikowi zarobki na poziomie 10 milionów euro rocznie.

Wciąż niejasna przyszłość reprezentanta Włoch

Gianluigi Donnaruma może od początku tego roku prowadzić rozmowy z klubami w sprawie przyszłości, mogąc zmienić pracodawcę na zasadzie wolnego transferu latem. Niewykluczone zatem, że 1 lipca reprezentant Włoch stanie się zawodnikiem nowego klubu.

W kontekście przyszłości Donnarummy warto nadmienić, że Milan złożył już bramkarzowi ofertę. Niemniej klub z Mediolanu nie otrzymał odpowiedzi nie tylko od Donnarummy, ale też od menedżera Mino Raioli.

Corriere dello Sport i SportItalia podają natomiast, że działacze Juve coraz bardziej zabiegają o włoskiego golkipera. Za klubem z Turynu przemawia to, że jest w stanie zaoferować Donnarummie atrakcyjniejsze warunki finansowe. Na dzisiaj Włoch może liczyć na zarobki na poziomie sześciu milionów euro rocznie. Juventus natomiast oferuję sumę o cztery miliony euro większą.

Szczęsny na wylocie z Juve?

Gdyby okazało się, że Donnarumma rozstałby się z Milanem, to sternicy Rossonerich mają już podobno przygotowany plan na taką ewentualność. Mike Maignan jest typowany na następcę 22-latka.

Warto zaznaczyć, że sternicy Starej Damy słyną z tego, że regularnie co jakiś czas wygrywają wyścigi po wolnych piłkarzy. W przeszłości na takich zasadach do Juventusu dołączyli między innymi: Aaron Ramsey, czy Adrien Rabiot. Gdyby faktem stało się, że Donnarumma zakotwiczyłby w Juve, to jednocześnie z klubem musiałby się pożegnać Wojciech Szczęsny.

