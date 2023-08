Media: Ernest Muci łączony z transferem do La Liga

IMAGO / Maciej Rogowski Na zdjęciu: Ernest Muci

Ernest Muci jest bardzo ważnym ogniwem Legii Warszawa

Niewykluczone jednak, że Wojskowi już wkrótce będą musieli sobie radzić bez Albańczyka

Pojawiły się plotki na temat przenosin 22-latka do Hiszpanii

Ernest Muci przymierzany do Celty Vigo

Według najnowszych informacji albańskiego “Top Channel”, Ernest Muci podczas trwającego okienka transferowego może zamienić Legię Warszawa na Celtę Vigo. Od kilku dni mają toczyć się negocjacje w sprawie przeprowadzki pomocnika do Hiszpanii.

Rozmowy mają być na tyle zaawansowane, że “transakcja może zostać bardzo szybko sfinalizowana”. Czterokrotny reprezentant Albanii przywdziewa koszulkę Wojskowych od lutego 2021 roku, kiedy to trafił na Łazienkowską za około 500 tysięcy euro.

– Dotarły do mnie dziś rano te plotki, ale tym tematem żyją media albańskie. Jeśli im wierzyć, to w teorii wszystko idzie w dobrym kierunku i niby to ma się skończyć transferem. Są przekonani, że coś się dzieje. Trzeba to zweryfikować, ale ja bym tego nie wykluczył, że Celta się nim interesuje – tak sprawę na antenie kanału “Meczyki.pl” skomentował dziennikarz portalu “WP Sportowe Fakty”, Piotr Koźmiński.