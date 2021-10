Kylian Mbappe przerwał ciszę i wypowiedział się na temat chęci odejścia z Paris Saint-Germain w trakcie minionego okna transferowego. Francuz twierdzi, że obecnie jest szczęśliwy w zespole giganta Ligue 1.

Kylian Mbappe latem mocno zabiegał o transfer do Realu Madryt

Do tej pory nie wypowiadał się na ten temat, ale w rozmowie z RMC wyznał, że chciał odejść i dał o tym znać PSG wystarczająco wcześnie

Jednocześnie wyraził swój szacunek do obecnego pracodawcy i podkreślił, że jest w Paryżu szczęśliwy

Mbappe: poprosiłem PSG o odejście

Transfer Kyliana Mbappe do Realu Madryt był jednym z głównych tematów minionego okienka. Francuz wyrażał chęć odejścia, a Królewscy złożyli Paris Saint-Germain co najmniej dwie oficjalne oferty, ale zostały one odrzucone. Do tej pory 22-latek nie komentował doniesień na temat swoich działań w tym zakresie, ale przerwał ciszę podczas rozmowy z RMC.

– Poprosiłem PSG o odejście w momencie, gdy zdecydowałem się nie przedłużać kontraktu. Chciałem, by klub otrzymał odpowiednią kwotę odstępnego, by móc kupić mojego następcę. Paris Saint-Germain wiele mi dało. Spędziłem tu cztery lata i byłem bardzo szczęśliwy. Nadal jestem. Ogłosiłem swoją chęć na tyle wcześnie, by klub mógł zareagować. Chciałem, by wszystkie strony były zadowolone i ubiły dobry interes. Powiedziałem, że jeżeli nie chcą, bym odszedł, to zostanę – powiedział szczerze Francuz.

Ewentualne odejście Mbappe do Realu Madryt to transfer na miarę przenosin Cristiano Ronaldo z Manchesteru United. Choć Francuz podkreślił, że czuje się szczęśliwy w Paryżu, po tych słowach jego przyszłość w stolicy Francji staje się coraz bardziej wątpliwa. 22-latek w obecnym sezonie zanotował cztery bramki i pięć asyst w jedenastu spotkaniach.

