Źródło: AS

Kylian Mbappe według najnowszych doniesień hiszpańskich mediów wygląda na to, że znów jest otwarty na parafowanie nowego kontraktu z Paris Saint-Germain. Takie rozwiązanie ma sugerować bezpośrednie otoczenie piłkarza, twierdzi dziennikarz AS Marco Ruiz.

Kylian Mbappe to jeden z tych zawodników, który należy d głównych celi Realu Madryt. Niejednokrotnie podawano już informacje, że władze Królewskich będą chciały pozyskać zawodnika latem 2021 roku. Okazuje się jednak, że wrócił temat przedłużenia umowy przez piłkarza. Takie rozwiązanie sprawiłoby, że paryżanie nie musieliby się obawiać o to, że pożegnają zawodnika na zasadzie wolnego transferu.

Obecna kontrakt mistrza świata z 2018 roku obowiązuje jeszcze 1,5 roku. Tymczasem AS podaje, że jeszcze przed startem mistrzostw Europy piłkarz chce zamknąć temat związany ze swoją umową z PSG. Stołeczny klub podobno ma plan, aby zaoferować zawodnikowi zarobki na poziomie 37 milionów euro na sezon. Na podobne wynagrodzenie w szeregach mistrzów Francji może liczyć również Neymar. Ponadto Francuz miałby mieć w kontrakcie zapisaną klauzulę pro madrycką, która dawałoby mu możliwość dołączenia do Realu w przyszłości.

Mając na uwadze to, z jakimi ostatnio kłopotami finansowymi musiał borykać się ostatnio klub z Hiszpanii, to bardzo realny scenariusz zakłada, że latem Mbappe nie dołączy do Realu. Madrycki klub ma stałe wydatki w sezonie na poziomie 448 milionów euro. Ostatnio jednak dodatkowe 100 milionów Real przeznaczył na modernizację stadionu. Tymczasem panująca wciąż pandemia koronawirusa nie ułatwia sprawy Królewskim.

Na dzisiaj pewne jest, że sternicy Realu nie będą w stanie zaoferować zawodnikowi zarobków większych niż 21 milionów euro, na które Mbappe może liczyć obecnie w PSG. Tym bardziej że w ekipie z Madrytu jest limit zarobków, które maksymalnie wynoszą 15 milionów euro netto na sezon. Na takie apanaże mogą w Realu liczyć Eden Hazard i Gareth Bale, będący obecnie na wypożyczeniu w Tottenhamie Hotspur.



