Mauro Icardi może zakotwiczyć w Meksyku

Mauro Icardi robi furorę na tureckich boiskach, a jego statystyki w Galatasaray Stambuł robią ogromne wrażenie. 31-letni napastnik w koszulce drużyny Lwów rozegrał łącznie 86 meczów, strzelił aż 61 goli i zanotował 22 asysty. Gigant znad Bosforu jest więc zachwycony postawą swojej największej gwiazdy, ale z drugiej strony musi poważnie liczyć się z ewentualną stratą argentyńskiego zawodnika. Obecnie skuteczny atakujący wzbudza bowiem spore zainteresowanie na rynku transferowym.

Najnowszym klubem, który zagiął parol na Mauro Icardiego, jest CF Monterrey – przekazał Ekrem Konur w mediach społecznościowych. To zespół z ligi meksykańskiej, gdzie najlepsi piłkarze mogą liczyć na lukratywne zarobki. Galatasaray Stambuł oczywiście chce zatrzymać Argentyńczyka w swoich szeregach, jednak sam zawodnik może naciskać na odejście. Aktualny kontrakt 31-latka obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, a więc do zakończenia kampanii 2025/2026.

Mauro Icardi z powodzeniem występuje w barwach tureckiego potentata od września 2022 roku, gdy przeprowadził się do Stambułu na zasadzie wypożyczenia z Paris Saint-Germain. Rok później Galatasaray wykupiło doświadczonego napastnika za około 10 milionów euro. Ośmiokrotny reprezentant Argentyny w swoim piłkarskim CV posiada również Inter Mediolan oraz Sampdorię Genua, natomiast pierwsze piłkarskie kroki stawiał w słynnej akademii Barcelony, czyli La Masii.