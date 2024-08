Mats Hummels odszedł z Borussii Dortmund po zakończeniu sezonu. Jak podaje Gianluca Di Marzio obrońca niedługo może zawitać do Serie A. Rozmowy z Mistrzem Świata prowadzi AS Roma.

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Mats Hummels

AS Roma chce zakontraktować Matsa Hummelsa

Mats Hummels podczas swojej kariery reprezentował barwy tylko dwóch klubów. Obrońca pierwsze kroki w świecie futbolu stawiał w Bayernie Monachium, lecz bardzo szybko przeprowadził się do Borussii Dortmund. W drużynie z Signal Iduna Park przez lata gry stał się jedną z legend. Ostatecznie sezon 2023/2024 był jego ostatnim w BvB, gdyż po zakończeniu rozgrywek odszedł z klubu.

Po dwóch miesiącach na bezrobociu wszystko wskazuje na to, że Hummels w końcu znajdzie nowego pracodawcę. Wcześniej o usługi Mistrza Świata mocno zabiegała rewelacja poprzedniego sezonu Serie A – Bologna. Jak się okazuje, stoper prawdopodobnie trafi na Półwysep Apeniński, lecz nie zostanie zawodnikiem Rossoblu. Obecnie rozmowy kontraktowe z 35-latkiem prowadzi czołowy klub.

Jak twierdzi Gianluca Di Marzio następnym klubem Matsa Hummelsa ma być AS Roma. Rzymianie prowadzą aktualnie negocjację dot. warunków indywidualnego kontraktu. Jeśli rozmowy pomiędzy obiema stronami zakończą się pozytywnie, to dla Niemca będzie to pierwszy zagraniczny klub w karierze. Do tej pory przez ponad 15 lat grał w Bundeslidze.

AS Roma w poprzednim sezonie zmieniła trenera, a Jose Mourinho zastąpił na ławce Daniele De Rossi. Pod wodzą nowej miotły Giallorossi zakończyli sezon w Serie A na 6. miejscu, co dało im awans do Ligi Europy.