Na zdjęciu: Mateusz Klich

Mateusz Klich nie jest podstawowym piłkarzem Leeds United i wiele wskazuje na to, że już wkrótce zmieni barwy klubowe. W grę wchodzą takie kierunki jak MLS czy Jupiler Pro League.

Mateusz Klich po sześciu latach może opuścić Leeds United

Pomocnik w tym sezonie stracił miejsce w wyjściowej jedenastce

W jego kierunku spoglądają takie ekipy jak DC United oraz Royal Antwerp

Znane nazwiska zabiegają o Mateusza Klicha

Mateusz Klich stracił miejsce w składzie Leeds United i w aktualnym sezonie najczęściej rozpoczyna spotkania na ławce rezerwowych. Jak informuje Piotr Koźmiński z “WP Sportowych Faktów”, środkowy pomocnik już podczas najbliższego styczniowego okienka transferowego może zmienić barwy klubowe.

Zgodnie z informacjami wspomnianego dziennikarza, 41-krotny reprezentant Polski obecnie ma na stole dwie opcje – przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych lub pozostanie na Starym Kontynencie i transfer do ligi belgijskiej. Jeśli chodzi o MLS, to 32-latka chciałby mieć u siebie trener DC United, czyli Wayne Rooney.

W kierunku byłego piłkarza Cracovii spogląda też Royal Antwerp, którego opiekunem jest Mark van Bommel.

Urodzony w Tarnowie zawodnik występuje w barwach zespołu popularnych “Pawi” od lipca 2017 roku, kiedy to trafił na Elland Road za 1,7 miliona euro z Twente Enschede. Drugą część sezonu 2017/2018 środkowy pomocnik spędził na wypożyczeniu w Utrechcie. Wcześniej mierzący 183 cm wzrostu gracz przywdziewał jeszcze koszulkę Wolfsburga czy PEC Zwolle.

Mateusz Klich w 18 spotkaniach aktualnej kampanii strzelił 2 bramki. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 2 miliony euro.

