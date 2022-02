fot. PressFocus Na zdjęciu: Anthony Martial

Anthony Martial broniący aktualnie barw Sevilli, do której został wypożyczony z Manchesteru United, może zakotwiczyć latem w Serie A. La Gazzetta dello Sport sugeruje, że zainteresowany Francuzem jest Inter Mediolan.

Anthony Martial po zakończeniu sezonu może trafić do ligi włoskiej

La Gazzetta dello Sport twierdzi, że Inter Mediolan rozważa pozyskanie francuskiego napastnika

26-latek w szeregach przedstawiciela Serie A mógłby zostać zastępcą Lautaro Martineza

Martial ponownie na radarze Interu Mediolan

Anthony Martial to jeden z zawodników, który cieszy się dużym zainteresowanie. La Gazzetta dello Sport informuje natomiast, że wrócił temat zainteresowania piłkarzem ze strony aktualnych mistrzów Włoch. Zawodnik miałby w ekipie ze Stadio Giuseppe Meazza wypełnić lukę w ofensywie. Bardzo możliwe jest, że Inter Mediolan latem pożegnają Alexis Sanchez, czy Lautaro Martinez. W związku z tym władze Nerazzurrich zaczęli rozglądać się za wzmocnieniami.

Inter nie jest pierwszym włoskim klubem, wyrażającym chęć pozyskania napastnika Man Utd. Martial wcześniej łączony był już z Juventusem. Ponadto zawodnik znajduje się na celowniku FC Barcelony, czy Atletico.

Martial trafił do ekipy z Old Trafford w 2015 roku z AS Monaco. Sternicy Manchesteru United wyłożyli wówczas na transfer z udziałem piłkarza 60 milionów euro. W tej kampanii zawodnik rozegrał osiem spotkań dla Czerwonych Diabłów, strzelając w nich jednego gola. Tymczasem od momentu, gdy trafił do Sevilli, to w lidze hiszpańskiej rozegrał trzy mecze, notując w nich jedną asystę.

Czytaj więcej: Lautaro Martinez niepewny przyszłości w Interze