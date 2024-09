PA Images / Alamy Na zdjęciu: Anthony Martial

Martial łączony z Flamengo, ma zastąpić kontuzjowaną gwiazdę klubu

Manchester United wraz z zakończeniem poprzedniego sezonu pożegnał część zawodników, którym wygasał kontrakt. Z klubem w ten sposób pożegnali się m.in. Brandon Williams czy Raphael Varane. W tym gronie znalazł się również Anthony Martial, który wciąż nie zdecydował się podpisać kontraktu z innym zespołem. Mimo kilku ofert napastnik regularnie odrzucał ich propozycję.

W najbliższym czasie sytuacja Martiala może ulec zmianie, gdyż kontakt z reprezentantem Francji nawiązał jeden z klubów w Brazylii. 28-latek według informacji Fabrizio Romano znajduje się na liście życzeń Flamengo, które szuka nowego zawodnika na dziewiątkę. W ostatnich dniach poważnej kontuzji doznał Pedro. Brazylijczyk zerwał więzadła krzyżowe, przez co czeka go wiele miesięcy przerwy. Były snajper Manchesteru United według dziennikarza jest najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia kontuzjowanej gwiazdy klubu.

Martial w Premier League reprezentował barwy Czerwonych Diabłów przez ostatnie dziewięć lat. W międzyczasie spędził pół roku w Hiszpanii, gdzie był wypożyczony do Sevilli. Manchester United zapłacił za napastnika w przeszłości 60 mln euro. Łącznie dla klubu z Old Trafford zdobył 90 goli w 317 meczach. Podczas pobytu w Teatrze Marzeń wygrał m.in. Ligę Europy, Tarczę Wspólnoty, Puchar Anglii oraz dwukrotnie Puchar Ligi Angielskiej.