PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Dyrektor sportowy Interu Mediolan, Beppe Marotta potwierdził wcześniejsze medialne doniesienia o niepewnej przyszłości Romelu Lukaku na San Siro w związku ze zmianą trenera w londyńskiej Chelsea.

Media spekulują, że zmiana trenera w Chelsea zaważy na przyszłości Lukaku

Belg jest obecnie wypożyczony z The Blues do Interu Mediolan

Przyszłość Belga skomentował Beppe Marotta

Romelu Lukaku może wrócić na Stamford Bridge po zmianie trenera w Chelsea

Romelu Lukaku trafił do Chelsea z Interu latem 2021 roku za ponad sto milionów euro, jednak już rok później w ramach wypożyczenia ponownie trafił do zespołu Inzaghiego. Belg nie przebił się do składu The Blues, a żadną tajemnicą jest, że nie był w najlepszych relacjach z Thomasem Tuchelem, co również miało ogromny wpływ na jego powrót do Mediolanu.

Jednak teraz przyszłość Lukaku stoi pod sporym znakiem zapytania. W Chelsea nastąpiła zmiana menedżera, która może spowodować, że po sezonie Belg wróci na Stamford Bridge. Media spekulowały, że Inter rozmawia z The Blues w sprawie transferu definitywnego, jednak gdy stery w zachodnim Londynie przejął Graham Potter sytuacja może zmienić się o 180 stopni.

W rozmowie z Sky Sport Beppe Marotta został zapytany o konsekwencje zmiany trenera w Chelsea odnośnie przyszłości Lukaku. – Sprawa jest świeża, dlatego teraz trudno mi mówić o tym, jakie konsekwencje będzie ze sobą niosła – stwierdził dyrektor generalny nerazzurrich.

– Teraz naszym celem jest, aby Lukaku zaliczył jak najlepszy sezon w naszej drużynie, a pod koniec rozgrywek usiądziemy do wspólnych rozmów z Chelsea i przeanalizujemy sytuację. Nie wiem, czy zmiana trenera będzie skutkowała automatycznym powrotem Romelu do Premier League. Dziś trudno to przewidzieć – dodał.

