Napoli odsunęło Portugalczyka od składu. Brak sygnałów na poprawę sytuacji

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Mario Rui dalej poza składem SSC Napoli

Relacje między SSC Napoli a Mario Ruim są coraz bardziej napięte. Lewy obrońca został odsunięty od drużyny i trenuje indywidualnie. Nie ma też żadnych oznak, żeby 33-latek powrócił do składu. Ostatnie miesiące przyniosły poważne załamanie w relacjach zawodnika z klubem, co doprowadziło do wystawienia go na listę transferową.

W letnim okienku transferowym zainteresowanie Portugalczykiem wykazały takie kluby jak Sao Paulo, Basaksehir, Villarreal, OGC Nice i Lille. Ale Mario Rui odrzucił wszystkie oferty. Trener Antonio Conte oraz prezydent Napoli Aurelio De Laurentiis nie widzą doświadczonego gracza już w swoich planach.

To gorzki finał historii Mario Ruiego w Neapolu. Były zawodnik Benfiki rozegrał w barwach Partenopei 227 meczów, trzykrotnie wpisał się na listę strzelców i zanotował 26 asyst. Do Napoli trafił na stałe w styczniu 2018 roku z Romy za niespełna 6 mln euro. Teraz jednak Rui musi uzbroić się w cierpliwość, gdyż jego przyszłość w drużynie pozostaje niepewna, mimo obowiązującego kontraktu aż do 2026 roku.