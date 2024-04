Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

PSG nie sprowadzi Marcusa Rashforda

Paris Saint-Germain w zbliżającym się wielkimi krokami letnim oknie transferowym najprawdopodobniej straci Kyliana Mbappe, który jest już o krok od przejścia do Realu Madryt. Jednym z kandydatów na następcę francuskiej gwiazdy na Parc des Princes był Marcus Rashford, który ostatecznie nie przeniesie się do Paryża. Jak bowiem podaje portal “Goal.com”, PSG nie planuje składać oferty za skrzydłowego Manchesteru United.

Serwis dodaje, że 26-latek tego lata nie opuści Old Trafford. Wygląda na to, że 60-krotny reprezentant Anglii pomimo słabszego sezonu chce kontynuować swoją karierę w barwach Czerwonych Diabłów. Marcus Rashford na przestrzeni aktualnej kampanii rozegrał 39 meczów, strzelił 8 bramek i zaliczył 5 asyst. Wychowanek Manchesteru United ma nadzieję, że w następnym sezonie wróci do formy, którą imponował jeszcze kilkanaście miesięcy temu.

Nie wiadomo więc, kto zastąpi Kyliana Mbappe w Paris Saint-Germain. W ostatnich dniach z przeprowadzką do francuskiej drużyny byli łączeni również tacy zawodnicy jak Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen oraz Rafael Leao. Tak czy siak, paryski klub musi liczyć się z wydatkiem około 100 milionów euro. Przypomnijmy, że kapitan reprezentacji Francji opuści PSG na zasadzie wolnego transferu, gdyż jego kontrakt wygasa 30 czerwca 2024 roku.