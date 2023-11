Hiszpańska Marca przekonuje, że FC Barcelona jest gotowa sprzedać Raphinhę, ponieważ Brazylijczyk wciąż nie przekonał Xaviego Hernandeza do swoich umiejętności prezentowanych na boisku.

IMAGO / Jan Huebner Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha po odejściu Dembele wciąż nie zachwyca

Brazylijczyk nadal nie przekonał Xaviego

Barcelona jest gotowa pozbyć się skrzydłowego

Raphinha wciąż nie przekonał do siebie Xaviego

Po tym, jak Ousmane Dembele zdecydował się na letni transfer do PSG wierzono, że Raphinha zyska na znaczeniu w FC Barcelonie i odegra większą rolę w planach Xaviego Hernandeza.

Brazylijczyk trafił do katalońskiego zespołu latem 2022 roku z Leeds United za duże pieniądze. Mimo że wniósł cenny wkład w triumf Blaugrany w La Liga, 26-latek nie był pierwszym wyborem Xaviego. Oczekiwano jednak, że zmieni się to w tym sezonie po odejściu Dembele.

Marca donosi, że Brazylijczyk nie przekonał jeszcze całkowicie Xaviego Hernandeza i nie był w stanie zdobyć jego pełnego zaufania. Mieszanka kontuzji, zawieszenia i formy innych zawodników przyczyniła się do tego, że Raphinha nie zapewnił sobie miejsca w pierwszej jedenastce. To też sprawia, że Blaugrana w obliczu problemów finansowych jest gotowa go sprzedać, aby pozyskać duże fundusze na inne transfery.

