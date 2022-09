fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi i jego przyszłość jest coraz częściej poruszana w mediach. Argentyńczyk ma kontrakt ważny z PSG do końca czerwca 2023 roku. Tymczasem nowe wieści na temat zawodnika przedstawiła Marca.

Lionel Messi ma umowę ważną z PSG tylko do końca czerwca przyszłego roku

Marca przekonuje, że powrót Argentyńczyka do FC Barcelony nie jest przesądzony

Argentyńczyk podobno wciąż jest rozczarowany działaniami niektórych działaczy klubu z Camp Nou

Jaki los czeka Messiego?

Lionel Messi dołączył do PSG latem minionego roku na zasadzie wolnego transferu. Obecna umowa zawodnika z mistrzem Ligue 1 obowiązuje do końca sezonu. Nie milkną natomiast doniesienia związane z tym, że 35-latek nie myśli o przedłużeniu kontraktu z paryżanami.

Messi siłą rzeczy łączony jest z powrotem do ekipy z Camp Nou. Właśnie w Barcelonie zawodnik spędził najlepsze lata kariery. Marca przekonuje jednak, że na dzisiaj Messi nie ma żadnych relacji ze sternikami Blaugrany. Tym samym nie ma tematu powrotu zawodnika do Barcy.

Hiszpańscy dziennikarze dają też do zrozumienia, że minie mnóstwo czasu, zanim działacze wicemistrzów La Liga przekonają Messiego do powrotu. Wszak Argentyńczyk nie zapomniał o stosunku niektórych ludzi do niego. Zawodnik ma jednocześnie zgodzić się na powrót do Barcelony tylko wtedy, gdy będzie mógł być pewny gry w wyjściowym składzie Katalończyków.

Przy ewentualnym powrocie Messiego do Barcy nie można zapomnieć o kłopotach finansowych hiszpańskiego klubu. Co prawda uległa ona poprawie, ale i tak władze klubu muszą szukać kolejnych oszczędności.

Na dzisiaj jasne jest, że zawodnik koncentruje się tylko na występach PSG w tym sezonie. Ponadto ważny dla Messiego jest udany występ na mundialu w Katarze z reprezentacją Argentyny. Zawodnik w tym sezonie wystąpił łącznie w 11 spotkaniach, strzelając w nich sześć goli. Ponadto na koncie zawodnika znalazło się osiem asyst.

