SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Anglii

Marc Guehi coraz bliżej Newcastle United

Newcastle United prowadzi zaawansowane rozmowy z Crystal Palace w sprawie zakontraktowania Marca Guehiego. Gdy wydawało się, że ten transfer nie dojdzie do skutku, to strony wróciły do negocjacji, które mogą zakończyć się powodzeniem. Jak podaje Sami Mokbel z brytyjskiego dziennika “Daily Mail”, Sroki są gotowe zapłacić za 24-letniego stopera prawie 70 milionów funtów.

Wygląda więc na to, że włodarze klubu z St James’ Park spełnią żądania władz Orłów, a szesnastokrotny reprezentant Anglii tym samym zmieni otoczenie. Przyszłość Marca Guehiego zostanie rozstrzygnięta w ciągu najbliższych 48 godzin. Przypomnijmy, że okienko transferowe zamyka się już w ten weekend, zatem czasu na sfinalizowanie tej transakcji nie pozostało zbyt dużo.

Mierzący 182 centymetry defensor z powodzeniem występuje w koszulce Crystal Palace od lipca 2021 roku, kiedy trafił na Selhurst Park za niespełna 24 miliony euro z macierzystej Chelsea, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Zawodnik iworyjskiego pochodzenia w swoim CV posiada również Swansea City.

Wychowanek drużyny The Blues w 29 spotkaniach poprzedniej kampanii zaliczył 1 asystę. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Marca Guehiego na około 38 milionów euro. Warto dodać, że umowa środkowego obrońcy z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.