Kosta Runjaic na konferencji prasowej potwierdził hitowy transfer Legii Warszawa. Od nowego sezonu Wojskowych będzie reprezentował Marc Gual. Hiszpan przeniesie się do Legii z Jagiellonii Białystok.

Pressfocus Na zdjęciu: Marc Gual

Od dłuższego czasu mówiło się o tym, że Legia stara się o pozyskanie Marca Guala

Hiszpanowi latem wygasa kontrakt z Jagiellonią Białystok

Kosta Runjaic na czwartkowej konferencji prasowej potwierdził transfer napastnika

Marc Gual zawodnikiem Legii Warszawa

Od dłuższego czasu mówiło się o tym, że Marc Gual ma przenieść się do Legii Warszawa. Hiszpan jest w tym sezonie najlepszym strzelcem Jagiellonii Białystok, a na koncie ma aż 15 trafień. Latem wygasa jego kontrakt, dlatego już w trakcie sezonu mógł negocjować z zainteresowanymi klubami.

Na czwartkowej konferencji prasowej Kosta Runjaic przyznał już otwarcie, że Marc Gual zostanie zawodnikiem Legii.

– Marc Gual to piłkarz, którego w przyszłym sezonie będziemy częściej widzieli przy Łazienkowskiej. Mogę już teraz powiedzieć, że Marc został zakontraktowany przez Legię. Jestem bardzo szczęśliwy, że Jackowi Zielińskiemu udała się ta sztuka – stwierdził trener.

Marc Gual był obserwowany przez kluby z Grecji. Ostatecznie, zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, podpisał kontrakt z @LegiaWarszawa, o czym poinformował trener Runjaic.



Swoją drogą, niezły ruch Legii. 👏 — Przemysław Chlebicki (@chlebicki_p) May 11, 2023

– To taki rodzaj transferu, który spełnia nasze oczekiwania. Mam nadzieję, że ten piłkarz będzie rozwijał się w Legii. Jest to jeden z najlepszych napastników ligi. Świadczy o tym nie tylko liczba bramek, ale również styl gry, sposób poruszania się po boisku. Marc Gual ma świetny drybling, czuje się dobrze w grze kombinacyjnej, dobrze pracuje w pressingu. Jestem bardzo zadowolony, że dołączy do Legii – dodał.

