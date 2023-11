IMAGO / Pressinphoto / Cesar Ortiz Na zdjęciu: Robin Le Normand

Manchester United szuka nowego środkowego obrońcy

Robin Le Normand znalazł się na celowniku “Czerwonych Diabłów”

Hiszpan ma w kontrakcie klauzulę w wysokości 60 milionów euro

Nowy właściciel sięgnie głęboko do portfela?

Manchester United potrzebuje na już sprowadzić nowego defensora. Najnowsze medialne doniesienia sugerują, że ich celem stał się piłkarz Realu Sociedad – Robin Le Normand. Hiszpan prezentuje wysoką formę w bieżących rozgrywkach, przez co przykuł uwagę kilku topowych klubów. Według angielskiej prasy to jednak drużyna z Old Trafford wysuwa się na prowadzenie w wyścigu o transfer środkowego obrońcy urodzonego we Francji. Operacja pozyskania reprezentanta Hiszpania może pochłonąć dużą część budżetu transferowego. Jeśli nowy właściciel na poważnie myśli o zakupie 27-latka, to musi przygotować ofertę opiewającą na 60 milionów euro. Tyle wynosi klauzula wpisana w kontrakcie piłkarza.

Robin Le Normand przeniósł się z Francji do Hiszpanii w 2016 roku. Trafił do Realu Sociedad B z rezerw Brestu. Po trzech latach spędzonych na zapleczu pierwszej drużyny został włączony do głównego składu drużyny z kraju Basków. Od tamtego momentu zagrał dla “Txuri-Urdin” 194 mecze, w których strzelił 5 bramek. Jego umowa z hiszpańskim klubem obowiązuje do czerwca 2026 roku. Jest wyceniany na 35 milionów euro.