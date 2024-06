fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Barcelona zainteresowana sprowadzeniem Sancho

Jadon Sancho ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Borussii Dortmund, z którą dotarł do finału Ligi Mistrzów. Odbudował się po słabym okresie w Manchesterze United, choć w dalszym ciągu nie nawiązał do swojej formy sprzed hitowego transferu do Premier League. W najbliższym czasie rozstrzygnie się przyszłość Anglika, który na pewno nie zostanie na Old Trafford. Współpraca z Erikiem ten Hagiem jest wykluczona, bowiem panowie dalej pozostają w napiętych relacjach. Manchester United zdecydował, że Holender dalej będzie trenował drużynę, więc w szatni miejsca dla Sancho na pewno zabraknie.

Borussia Dortmund chciałaby zatrzymać skrzydłowego, lecz nie ma takich finansowych możliwości. Na ten moment nie wiadomo, gdzie Sancho będzie występował w przyszłym sezonie. Manchester United swego czasu oferował jego usługami Barcelonie, lecz ta nie była szczególnie zainteresowana. Teraz temat przeprowadzki do Katalonii może wrócić, bowiem Blaugrana szuka korzystnej finansowo opcji do wzmocnienia ofensywy. Manchester United nie wyklucza wypożyczenia, a to byłaby jedyna możliwość, aby Sancho mógł wylądować pod skrzydłami Hansiego Flicka.

Czerwone Diabły w pierwszej kolejności będą próbować pożegnać Sancho w ramach transferu definitywnego, lecz jeśli zabraknie chętnych, wówczas w grę wejdzie wypożyczenie z opcją lub obowiązkiem wykupu.

